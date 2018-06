Beursweek vol geopolitiek en macro's

Gepubliceerd op | Views: 520

AMSTERDAM (AFN) - De komende beursweek staat opnieuw in het teken van Italië en de handelsstrubbelingen tussen de Verenigde Staten en onder meer de Europese Unie. Met nauwelijks bedrijvennieuws op de beursagenda, kijken handelaren ook naar macro-economische cijfers voor richting.

Op macro-economisch gebied komt de Wereldbank dinsdag met een economische outlook. Voor Nederland zijn verder de consumentenprijzen op woensdag en groeicijfers voor de eurozone op donderdag van belang. Verder zijn een reeks inkoopmanagerscijfers interessant en komen er cijfers over de Duitse fabrieksorders.

Lucas Bols zorgt voor het weinige cijfernieuws op de Amsterdamse beurs. De drankenproducent komt donderdag met jaarcijfers naar buiten. Ook vanuit het buitenland blijft het stil. Chipmaker Broadcom opent de boeken over het tweede kwartaal. Warenhuisconcern Hudson's Bay Company doet dat over het eerste kwartaal.

Onrust

De plannen van de nieuwe Italiaanse regering zorgden al voor onrust op de financiële markten voordat de regering daadwerkelijk aantrad. Nu het zover is, moet duidelijk worden of de soep zo heet gegeten wordt als ze is opgediend. Ook de reacties vanuit de rest van Europa zijn daarbij van belang.

Net als in Italië was er in Spanje de afgelopen week politieke onrust. Nu Mariano Rajoy is afgetreden als premier en de sociaaldemocraat Pedro Sánchez een nieuwe regering vormt, keert daar de rust vermoedelijk weer terug.

Importheffingen

De Amerikaanse importheffingen spelen ook nog hun rol nadat die voor onder meer de Europese Unie en Canada gingen gelden. Binnen de G7, de zeven grootste industrielanden ter wereld, hebben zes landen stappen aangekondigd tegen de VS, het zevende lid.

Volgens de Franse minister Bruno Le Maire van Financiën heeft de VS nog enkele dagen om een handelsoorlog met zijn bondgenoten te voorkomen. De komende week wordt duidelijk wat voor tegenstappen die bondgenoten waaronder de EU precies gaan zetten. Volgend weekeinde komen de regeringsleiders van de G7-landen in Canada bijeen.

De AEX-index sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 559,18 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 800,51 punten. De beurzen in Parijs, en Frankfurt gingen 1,2 en 1 procent omhoog, Londen sloot met een plus van 0,3 procent. In New York sloot de leidende Dow-Jonesindex met een winst van 0,9 procent op 24.635,21 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 2734,62 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 7554,33 punten.