'Duitse kartelboete voor ArcelorMittal'

Tegenwoordig vindt overheid het zo nodig om boetes uitdelen.

Maar als burger, zie je de boetes nooit terug in belastingverlaging.



Over boetes gesproken, wanneer een CEO van een bank een puinhoop van maakt....krijgt de CEO ook een boete ?



Als een klokkenluider melding maakt van de wantoestand bij Brussel, krijgt hij een lintje of een boete



Als Brussel hoifden de budget uitgeven aan prive feestjes, krijgen ze dan een boete ?



Als een kamerlid een flatje krijgt voor niks, krijgt ie een bestraffing en een boete voor nalaten van de melding....



Ik weet het, we gaan niet de werkgever waar je werkt bevuilen....