'Uber belooft beleggers gouden toekomst'

Je kan weer inschrijven Nina gaat weer naar de beurs

Nooit meer waar Nina het boegbeeld is. World Online was mijn eerste grote mislukking op de beurs. Ik verloor toenmalig 10 euro per aandeel. Dat heeft veel pijn gedaan. Ik kocht ze destijds voor 43 euro, had ze toegewezen gekregen omdat ik klant was bij World Online. Het was nog vechten om de aandelen binnen te krijgen. In begin gingen ze een beetje omhoog, maar vrij snel dook het aandeel naar beneden. Vrij snel was bekend dat ze zelf al voor de beursgang had verkocht en tegen een prijs van maar een paar euro. Wat een afgang zeg.