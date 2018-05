Verzekeraar AXA voelt duurdere euro

Gepubliceerd op | Views: 147 | Onderwerpen: verzekeringen

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse verzekeraar AXA heeft over het eerste kwartaal van het jaar een lagere omzet in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de duurdere euro zorgde er voor dat opbrengsten lager uitvielen. Daar kon ook de sterke groei op de thuismarkt niet tegenop.

De omzet in de meetperiode viel 2,7 procent lager uit op 30,8 miljard euro. Op basis van gelijke wisselkoersen was sprake van een groei met 2,2 procent, geholpen door de vooruitgang in Frankrijk en betere prestaties met levens- en vermogensverzekeringen. In de Verenigde Staten, waar AXA zich klaarmaakt voor een beursgang, viel de omzet 3 procent lager uit.

Verder wist AXA zijn kapitaalbuffer te versterken. De netto-instroom bij de divisie vermogensbeheer kwam afgelopen kwartaal uit op 5 miljard euro tegen 3,1 miljard euro een jaar eerder.