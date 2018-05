Bayer stapt volledig uit Covestro

Gepubliceerd op | Views: 271 | Onderwerpen: biotechnologie

LEVERKUSEN (AFN) - Het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer verkoopt zijn belang in zijn voormalig plastic- en polymerendivisie Covestro. De krap 29 miljoen aandelen die Bayer nog bezit worden voor een bedrag van 75,26 euro per stuk in de markt gezet. In totaal wordt gemikt op 2,2 miljard euro aan opbrengsten.

Covestro werd in 2015 door Bayer naar de beurs gebracht. Bayer had nog een belang van ruim 14 procent in de producent van onder meer kunststoffen voor in matrassen, auto's en medische apparatuur.

Het aandelenbelang van minder dan 7 procent in Covestro dat het pensioenfonds van Bayer nog in handen had, is inmiddels in het bezit van Bayer. Die aandelen worden gebruikt voor het inwisselen van uitstaande obligaties met een looptijd tot 2020.