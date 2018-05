Meer omzet en winst voor eigenaar Pringles

Gepubliceerd op | Views: 385

BATTLE CREEK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse producent van onder meer ontbijtgranen Kellogg heeft in eerste kwartaal zowel een hogere omzet als een hogere winst in de boeken gezet. Daarbij profiteerde de eigenaar van chipsmerk Pringles naar eigen zeggen van eerder gedane investeringen en besparingen.

De opbrengsten bedroegen 3,4 miljard dollar, een kleine 5 procent meer dan een jaar terug. De nettowinst verdubbelde zelfs bijna, van 266 miljoen dollar naar 444 miljoen dollar. Kellogg bevestigde zijn eerder afgegeven financiële verwachtingen voor het hele jaar, al werden de getallen wel iets aangepast om een uitbreiding van belangen in West-Afrika in de boeken op te nemen. Met die uitbreiding is overigens zo'n 420 miljoen dollar aan investeringen gemoeid.