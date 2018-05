'Tesla in schijnwerpers op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.176

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan donderdag naar verwachting licht lager openen, na de koersverliezen een dag eerder. Tesla staat volop in de belangstelling na cijfers en een opmerkelijke toelichting op de resultaten door topman Elon Musk. Verder worden ook kwartaalpublicaties verwerkt van onder meer Kraft Heinz, DowDuPont en Spotify, plus een reeks macro-economische gegevens.

Tesla opende woensdag nabeurs de boeken over het afgelopen kwartaal. De fabrikant van elektrische auto's leed zijn grootste kwartaalverlies ooit, maar zag wel de omzet toenemen. Ook hield Tesla vast aan zijn productiedoelstellingen voor de Model 3. Musk schoffeerde in een telefonische toelichting analisten door hun vragen ,,saai'' en ,,niet cool'' te noemen. Tesla lijkt daarop stevig in het rood te gaan openen.

Muziekstreamingdienst Spotify wist afgelopen kwartaal het verlies te verkleinen en de opbrengsten te verhogen. Het was het eerste cijferbericht sinds de beursgang van Spotify begin april. Beleggers waren niet onder de indruk en voorbeurs noteert het aandeel een duidelijke min.

Kraft Heinz

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz valt wel in de smaak dankzij een hoger dan verwachte winst. Het aandeel lijkt een koerssprong te gaan maken. Chemiegigant DowDuPont staat ook in de belangstelling na bekendmaking van kwartaalprestaties.

Andere bedrijven die resultaten naar buiten brachten zijn onder meer farmaceut Teva, cosmeticaverkoper Avon Products, maaltijdboxbezorger Blue Apron, matrassenfabrikant Tempur Sealy, investeringsmaatschappij KKR, fitnesstrackermaker Fitbit, verzekeraar AIG en ontbijtgranenproducent Kellogg.

Op economisch gebied is er informatie over onder meer de wekelijkse uitkeringsaanvragen, de bedrijvigheid in de dienstensector en de fabrieksorders in de VS. Vrijdag komt het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag in de min. Het Amerikaanse rentebesluit bracht weinig richting. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 23.924,84 punten. De breder samengestelde S&P zwakte eveneens met 0,7 procent af tot 2635,67 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 7100,90 punten.