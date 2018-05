Farmaceut Teva optimistischer over toekomst

Gepubliceerd op | Views: 286

JERUZALEM (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Teva heeft zijn financiële verwachtingen opgeschroefd. Het Israëlische concern met notering in New York kende naar eigen zeggen een solide start van het jaar. Teva boekte onder meer voortgang met zijn eerder aangekondigde miljardenbesparingsplan.

Voor de omzet verwacht de onderneming in heel 2018 nu een bedrag van 18,5 miljard tot 19 miljard dollar. Dat was 18,3 miljard tot 18,8 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel komt waarschijnlijk uit binnen de bandbreedte van 2,40 tot 2,65 dollar, waar eerder nog op 2,25 tot 2,50 dollar werd gerekend.

In het eerste kwartaal zakte de omzet overigens wel met 10 procent op jaarbasis, tot 5,1 miljard dollar. Dat kwam onder meer door moeizame marktomstandigheden bij de verkoop van generieke medicijnen. Ook het eerder afstoten van bedrijfsonderdelen speelde een rol. Wel slaagde het bedrijf erin om een sterke kasstroom neer te zetten en de schuld wat terug te dringen. Onder de streep bleef 1,1 miljard dollar over, tegen een nettowinst van 580 miljoen dollar een jaar terug.