Solide kwartaal voor DowDuPont

MIDLAND (AFN) - Chemiereus DowDuPont heeft de omzet de afgelopen periode opgevoerd. Ook onder de streep hield het Amerikaanse fusiebedrijf meer over. Met name de afdelingen Materials Science en Specialty Products deden het goed. De Agriculture-divisie had te lijden onder de weersomstandigheden.

De netto-omzet ging 5 procent omhoog naar 21,5 miljard dollar. Op vergelijkbare basis (pro forma) was dat vorig jaar in dezelfde periode nog 20,5 miljard dollar. Bij de gestegen omzet speelden gunstige wisselkoerseffecten, met name door de dure euro, een grote rol. De winst kwam uit op 1,1 miljard dollar.

DowDuPont spreekt zelf van een ,,solide kwartaal''. Het bedrijf behaalde in de afgelopen drie maanden 300 miljoen aan besparingen als gevolg van de fusie. Het bedrijf is bezig kosten te besparen door fabrieken en kantoren te sluiten, met banenverlies tot gevolg. Uiteindelijk wordt gerekend op 3,3 miljard dollar aan synergievoordelen.

DowDuPont wil zichzelf nog steeds opsplitsen in drie bedrijven die onder een houdstermaatschappij vallen. Die opsplitsing moet in de eerste helft van volgend jaar een feit zijn.