Weer uitval vluchten door staking Air France

PARIJS (AFN) - Luchtvaartmaatschappij Air France voorziet dat vrijdag een kwart van de vluchten uitvalt. De zusteronderneming van KLM heeft weer last van een staking door een deel van het personeel. Ook donderdag wordt er gestaakt, waarbij volgens Air France circa 15 procent van de vluchten uitvalt.

Het boze personeel eist een stevige loonsverhoging. Het huidige bod van Air France gaat de actievoerders niet ver genoeg. De maatschappij zelf is het beu en heeft medewerkers tot en met vrijdag de tijd gegeven om te stemmen over het voorstel. Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac heeft bovendien gezegd af te treden als de stemming onder het personeel niet in zijn voordeel uitpakt.