"Er werd geen bedrag gemeld." Het gaat om een EU subsidie, vreemd dat het bedrag niet bekent wordt gemaakt en dat er geen verplichting is om het bedrag bekent te maken. Het zal uiteindelijk wel ergens te vinden zijn op een EU website, maar dat gaat niet iedereen natrekken, dus is het ook niet de bedoeling dat iedereen ervan op de hoogte is.