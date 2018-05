Kleine verliezen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 40 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen deden donderdag een klein stapje terug. Beleggers hielden de blik gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China en verwerkten nog een laatste stroom aan bedrijfsresultaten. Op het Damrak vielen de kwartaalcijfers van bouwer BAM in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 554,17 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde Unilever ex-dividend. De MidKap zakte 0,2 procent tot 793,03 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent, Londen stond een fractie lager.

BAM was koploper bij de middelgrote bedrijven met een plus van meer dan 5 procent. Het bouwconcern heeft zijn opbrengsten in het eerste kwartaal opgekrikt. Daarnaast nam de orderportefeuille met ongeveer een half miljard euro toe en herhaalde BAM zijn winstverwachting voor 2018.

Min

Intertrust stond onderaan in de MidKap met een min van 6 procent. Blackstone, dat Intertrust in het najaar van 2015 naar de beurs bracht, verkoopt een deel van zijn belang in de financieel dienstverlener aan institutionele beleggers.

Sterkste daler in de AEX was verzekeraar Aegon met een verlies van 1,6 procent na een adviesverlaging door Mediobanca. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting voerde de stijgers aan met een winst van ruim 2 procent.

Handelsberichten

Bij de kleinere bedrijven kwamen funderingsspecialist Sif (plus 1,2 procent) en veevoederbedrijf ForFarmers (min 2 procent) met handelsberichten. In Brussel kelderde Bpost bijna 11 procent na een winstwaarschuwing van het Belgische postbedrijf. Ook de resultaten van het Belgische chemiebedrijf Solvay (min 2,3 procent) vielen tegen.

Osram Light klom bijna 4 procent in Frankfurt. Het Duitse verlichtingsbedrijf behaalde afgelopen kwartaal een duidelijk lagere winst. De rivaal van het Nederlandse Philips Lighting kwam vorige week al met een winstalarm.

Omzetverwachting

Infineon won 0,6 procent. De Duitse chipfabrikant Infineon scherpte de omzetverwachting voor het boekjaar aan. Adidas zakte 0,7 procent. De sportkledinggigant verkocht flink meer in het afgelopen kwartaal, maar ondervond wel tegenwind van ongunstige wisselkoerseffecten.

De euro was 1,1996 dollar waard, tegen 1,1971 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 68,13 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 73,52 dollar per vat.