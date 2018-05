Groei Britse dienstensector iets sterker

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: dienstensector, Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De groei in de Britse dienstensector is in april iets aangetrokken ten opzichte van een maand eerder, maar blijft op een relatief laag niveau. Dat maakte marktonderzoeker Markit bekend.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weergeeft, ging naar 52,8, van 51,7 in maart. De stand van maart was de laagste in twintig maanden. Economen hadden voor april in doorsnee een niveau van 53,5 voorspeld. Een stand van 50 of meer wijst op groei.