Société Générale wil zaken VS schikken

WASHINGTON (AFN) - De Franse bank Société Générale wil twee zaken in de Verenigde Staten schikken. Daar heeft SocGen tot 1 miljard dollar voor over, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

Er lopen in de VS al jaren onderzoeken tegen de bank. Die zou onder meer hebben gesjoemeld met rentetarieven en steekpenningen hebben uitgedeeld in Libië.

SocGen zou bereid zijn ongeveer 800 miljoen dollar boete te betalen aan de Amerikaanse en Franse autoriteiten. Over de precieze verdeling van dat bedrag wordt nog gesproken. Daarnaast volgt mogelijk nog een boete van de Amerikaanse toezichthouder Commodity Futures Trading Commission.