Omzet zakelijke telecommarkt gedaald

HOUTEN (AFN) - De omzet op de Nederlandse zakelijke telecommarkt is in het vierde kwartaal van 2017 gedaald, door de negatieve impact van regulering en toenemende prijsdruk door felle concurrentie. Dat meldde marktonderzoeker Telecompaper in zijn kwartaalrapport over de zakelijke telecommarkt.

Volgens Telecompaper ging de omzet op jaarbasis met 50 miljoen euro omlaag, een daling van ruim 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zowel bij mobiele als vaste telefonie daalde de omzet, terwijl bij vast breedband lichte groei was te zien. Daarmee was vast breedband de enige categorie waar de omzet toenam.

Marktleider is KPN met 52 procent van alle zakelijke telecomomzet. Daarna volgt VodafoneZiggo met 26,8 procent. De geplande combinatie T-Mobile/Tele2 heeft gezamenlijk 11,4 procent van de zakelijke telecommarkt.