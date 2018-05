Gepubliceerd op | Views: 705

AMSTERDAM (AFN) - Werving en selectie van personeel is nog vooral mensenwerk, maar nieuwe technologieën zijn aan een stormachtige opmars bezig. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven kunnen komende jaren een groot deel van hun markt verliezen aan platforms als LinkedIn, Deliveroo en Uber. Dat zegt het economisch bureau van ING in een nieuw rapport.

Internetplatforms automatiseren werving en selectie met behulp van algoritmes. Ook nemen ze administratieve taken als planning, urenregistratie en facturatie over. Hierdoor zijn ze op termijn waarschijnlijk goedkoper en sneller dan de huidige spelers.

,,We denken bij platformen nu misschien alleen aan taxichauffeurs, maar het gaat niet alleen om generiek werk'', zegt hoofdeconoom Marieke Blom van ING. Schoonmakers, keukenhulpen of callcentermedewerkers zijn volgens haar bijvoorbeeld goed via een platform te organiseren. Dit geldt ook voor specialistische beroepen, zoals vormgevers en docenten.

Onlinebedrijfsmodellen

Allerlei onlinebedrijfsmodellen, zoals vacaturewebsites en sociale netwerken, maken de tussenkomst van de 'traditionele' flexbranche al minder vaak nodig. ,,In de Verenigde Staten weet schaars IT-talent via onlineplatforms zoals Hired.com met een online veilingsysteem al de hoogst mogelijke beloning te krijgen. Juist de krappe arbeidsmarkt kan de komende jaren een aanjager zijn voor de populariteit van platforms'', aldus Blom.

ING schat in dat in ieder geval 20 procent van de markt zal verschuiven van de 'traditionele' flexbranche naar de platforms, maar het zou in een extreem scenario ook zomaar 70 procent kunnen worden. Het hangt er eigenlijk van af in hoeverre de grote uitzendbureaus er zelf in slagen om ook goede platforms te ontwikkelen, denkt de bank. Met hun kennis van arbeidsregelgeving genieten ze een concurrentievoordeel. De platformgiganten hebben wat betreft technologie echter betere kaarten in handen. Ook hebben ze veelal een wereldwijd netwerk en de capaciteit om op te schalen.