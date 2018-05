Adidas rent door ondanks tegenwind

Gepubliceerd op | Views: 0

HERZOGENAURACH (AFN/BLOOMBERG) - Adidas heeft grote stappen vooruit gezet in het eerste kwartaal. De sportkledinggigant verkocht flink meer, maar ondervond wel tegenwind van ongunstige wisselkoerseffecten.

Het Duitse bedrijf mikt dit jaar op een omzetstijging van 10 procent. Adidas ligt op koers voor die doelstelling en zou in eerste kwartaal 10 procent meer geld hebben binnengekregen, ware het niet dat de waarde van de dollar in die periode naar het laagste niveau in drie jaar is gezakt. Daardoor leverden de verkopen in de Verenigde Staten omgerekend naar euro's minder op. De omzet steeg desondanks nog met 1,9 procent.

Adidas deed vooral goede zaken in Noord-Amerika en in de regio China. Ook de onlineverkopen liepen goed. Het scoorde naast het eigen merk ook met nichemerken als Yeezy, dat door rapper Kanye West wordt uitgebracht. Het merk Reebok werd wel minder verkocht. Onder de streep hield Adidas 540 miljoen euro over. Dat is 18,7 procent meer dan een jaar eerder.