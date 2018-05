'Openingsverlies voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 650

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag met verlies te openen. Ook de andere beurzen in Europa zullen waarschijnlijk lager beginnen. Op het Damrak kwamen bouwer BAM, funderingsspecialist Sif en veevoederbedrijf ForFarmers met kwartaalberichten naar buiten. Daarnaast verwerken beleggers nog het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente conform verwachting ongewijzigd liet.

BAM heeft zijn opbrengsten in het eerste kwartaal opgekrikt. Daarnaast is de orderportefeuille van het bouwconcern met ongeveer een half miljard euro in omvang toegenomen. Het bedrijf herhaalde zijn verwachting dat de brutowinst in 2018 rond de 2 procent zal toenemen.

Funderingsspecialist Sif is zoals verwacht moeizaam aan het jaar begonnen. De toeleverancier aan de offshorewindmarkt liet al eerder weten af te stevenen op een jaar met minder activiteit en zag zijn geschoonde omzet en winstgevendheid in het eerste kwartaal dan ook teruglopen.

Kwartaal

Veevoederbedrijf ForFarmers bracht in het eerste kwartaal meer voer aan de man, waardoor de omzet is toegenomen. Ook de brutowinst ging omhoog. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) daalde wel licht.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco liet weten 3 miljard euro te hebben opgehaald met de plaatsing van een obligatie. De opbrengsten zullen onder meer worden gebruikt voor de financiering van de overname van de Australische branchegenoot Westfield.

Verklaring

ArcelorMittal verkoopt twee Braziliaanse fabrieken aan de Mexicaanse branchegenoot Industrias CH. Dat blijkt uit een verklaring van dat laatste bedrijf, die de fabrieken onderbrengt bij dochterbedrijf Simec. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De overname van SnowWorld heeft een onverwachte wending gekregen. Een Nederlandse ondernemer dreigt volgens het Financieele Dagblad met een gang naar de rechter, als hij de aandelen van SnowWorld-oprichter Koos Hendriks niet mag overnemen.

Fractie

De meeste Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index kreeg er een fractie bij op 555,86 punten. De MidKap ging 2,6 procent omhoog tot 794,96 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent, Frankfurt dikte 1,5 procent aan. De beurzen in New York deden een stap terug.

De euro was 1,1978 dollar waard, tegen 1,1971 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 67,88 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder, op 73,22 dollar per vat.