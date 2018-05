Omzet chipmaker NXP stijgt

Gepubliceerd op | Views: 295

EINDHOVEN (AFN) - NXP Semiconductors heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal zien stijgen. De in New York genoteerde Eindhovense chipmaker deed vooral goede zaken met zijn chips voor de automobielsector en voor beveiligde apparaten.

De divisie die chips levert voor in auto's zag zijn omzet met 10 procent stijgen tot 995 miljoen dollar. De chips worden onder meer gebruikt in infotainmentsystemen. Secure Connected Devices bracht 663 miljoen in het laatje, een stijging van 17 procent.

De totale omzet steeg met 3 procent op jaarbasis tot 2,3 miljard dollar. Die stijging geeft echter een vertekend beeld omdat een jaar geleden het inmiddels verkochte bedrijfsonderdeel Standard Products nog enkele honderden miljoenen dollars bijdroeg aan de opbrengsten. Onder de streep hield NXP 58 miljoen dollar over.

Topman Richard Clemmer benadrukte nog altijd te geloven in een samengaan met de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. Dat bedrijf werkt al sinds oktober 2016 aan een overname.