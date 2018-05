ForFarmers verkoopt meer voer

Gepubliceerd op | Views: 306

LOCHEM (AFN) - Veevoederbedrijf ForFarmers heeft in het eerste kwartaal meer voer aan de man gebracht, waardoor de omzet is toegenomen. Ook ging de brutowinst omhoog, meldde ForFarmers in een handelsbericht.

Volgens het bedrijf ging het vooral goed met de voerafzet in Nederland, Duitsland en België. In het Verenigd Koninkrijk ging het volume wel omlaag in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017, maar vergeleken met het voorgaande kwartaal was wel sprake van een stijging.

De brutowinst steeg in alle regio's, ook als rekening gehouden wordt met een beperkt negatief wisselkoerseffect van het Britse pond. Onder de streep bleef ook meer over. Dat is vooral te danken aan een incidentele bate als gevolg van de in februari afgeronde verkoop van de akkerbouwactiviteiten aan CZAV in Nederland.

Advieskosten

Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) daalde wel licht. ForFarmers had tijdelijk te maken met hogere advieskosten. Daarbij slaagde de onderneming er niet in om de stijging van de energie- en dieselprijzen volledig door te berekenen aan klanten.

ForFarmers gaf geen prognoses voor de rest van het jaar. Wel stelde topman Yoram Knoop: ,,Wij liggen op koers met de implementatie van de verschillende pijlers van onze Horizon 2020-strategie en kijken uit naar het moment dat wij operationeel van start kunnen gaan in Polen.'' In dat land kondigde het bedrijf onlangs de overname aan van een meerderheidsbelang in branchegenoot Tasomix, dat voornamelijk actief is in de pluimveesector.