Sif nog niet op stoom

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif is zoals verwacht moeizaam aan het jaar begonnen. De toeleverancier aan de offshorewindmarkt liet al eerder weten af te stevenen op een jaar met minder activiteit en zag zijn geschoonde omzet en winstgevendheid in het eerste kwartaal dan ook teruglopen.

Het bedrijf verwacht vanaf juli op stoom te raken. Dan begint Sif met het project Borssele III & IV. Het orderboek voor dit jaar bevat voor 185 kiloton aan opdrachten. Voor het jaar erop staat op dit moment 60 kiloton genoteerd, maar Sif is in exclusieve onderhandelingen voor nog eens 100 kiloton aan opdrachten. Daarmee is de capaciteit voor volgend jaar al voor ongeveer de helft benut.

In de sector wordt vooral gekeken naar de contributie. Dat is de omzet minus de kosten voor onder meer grondstoffen. Die bedroeg bij Sif in het eerste kwartaal 27,6 miljoen euro, een kleine 11 procent minder dan een jaar eerder. Er werd 52 kiloton geproduceerd tegenover 66 kiloton een jaar eerder. De genormaliseerde ebitda zakte met 17,2 procent tot 10,1 miljoen euro.