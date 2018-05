'Gebrek aan techneuten bedreigt welvaart'

Verhoog de lonen voor de MBO-ers met 10% en maak ondersteuning in woonkosten door de werkgever belastingvrij en zie hoe u binnen 3 jaar het hele probleem hebt opgelost.

Maar numerus fixes op de Universiteiten is de beste weg om titelinflatie de kop in te drukken.

Hoe sneller jonge mensen in de 'echte wereld' instromen, hoe beter.

TU afgestudeerden die van hun kleine vakgebied veel weten, maar nog veel moeten leren over 'welke kant de aardbol opdraait' zijn er al teveel.