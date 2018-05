Xiaomi gaat naar de beurs in Hongkong

Gepubliceerd op | Views: 333

HONGKONG (AFN/RTR) - De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft een aanvraag voor beursnotering in Hongkong ingediend. Het zal naar verwachting de grootste beursgang zijn van een Chinees technologieconcern in bijna vier jaar tijd.

Destijds ging webwinkelgigant Alibaba naar de beurs, waarbij bijna 22 miljard dollar werd opgehaald. Xiaomi wil naar verluidt minimaal 10 miljard dollar ophalen. Daarmee mikt het op een waardering van zo'n 100 miljard dollar. De op vier na grootste smartphonefabrikant gaf bij de aftrap van het noteringsproces ook een kijkje in de boeken. Vorig jaar werd een omzet in de boeken gezet van 114,6 miljard yuan, omgerekend zo'n 15 miljard euro. Het verlies kwam uit op bijna 44 miljard yuan. Operationeel werd wel een winst in de boeken gezet, van 12,2 miljard yuan.

De Chinezen doen vooral goede zaken in India, waar ze concurrent Samsung naar de kroon steken als grootste smartphonemerk. Het concern maakt verder tientallen met het internet verbonden huishoudelijke apparaten en gadgets. Het produceert bijvoorbeeld ook luchtzuiveringsapparaten en rijstkokers.