Tesla ziet omzet meer dan verdubbelen

PALO ALTO (AFN/RTR) - De fabrikant van elektrische auto's Tesla heeft zijn omzet in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan verdubbeld. Vooral de Model X-variant van de automaker vond gretig aftrek, terwijl het bedrijf ook profiteerde van de verkoopplus van de Model S sedan. Onder de streep resteerde wel een aanzienlijk verlies.

De omzet van Tesla kwam uit op 2,7 miljard dollar, tegenover 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Verder bleek het bedrijf onder de streep een tekort van ruim 330 miljoen dollar te hebben. Dat was meer dan de 282 miljoen dollar die het een jaar eerder tekort kwam en ook meer dan waar kenners door de bank genomen van uit waren gegaan.

Eerder was al bekend dat Tesla in de eerste maanden van het jaar een recordaantal van 25.000 auto's heeft afgeleverd. Het zal niet lang meer duren alvorens de productie van de nieuwe Model 3 van start gaat. Volgens Tesla ligt het proces op schema en wordt het model in juli in productie genomen.