STOCKWATCH 'Kendrion toont goede cijfers'

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalcijfers van Kendrion waren positief. Met name de autonome groei van de producent van elektromagnetische componenten zorgt voor tevredenheid. Dat liet analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen weten in een reactie op de resultaten.

De groei is onder meer te danken aan hogere verkopen aan de Duitse auto-industrie. Verder ging de marge omhoog, geholpen door organisatorische aanpassingen en kostenbesparingen. ,,So far so good bij Kendrion'', aldus Van Beek. Theodoor Gilissen hanteert een 'aanbevolen' advies voor het aandeel.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam noteerde het aandeel Kendrion omstreeks 10.30 uur een plusje van 0,1 procent op 33,88 euro. Bij opening ging de koers nog sterker omhoog.