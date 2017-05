STOCKWATCH 'WDP goed op koers'

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - WDP ligt goed op koers voor het behalen van zijn jaardoelstellingen. Dat constateren analisten van KBC Securities woensdag in een reactie op het tussentijdse handelsbericht van het logistieke vastgoedbedrijf.

De winst per aandeel in het eerste kwartaal kwam met 1,20 euro per aandeel exact in lijn met de verwachtingen uit, aldus KBC. Daarbij verbeterde de kwaliteit van de balans, merken de kenners daarbij op. Ook de kwaliteit van de portefeuille blijft hoog.

KBC hanteert een hold-advies en een koersdoel van 90 euro. Het aandeel WDP stond woensdag kort na de openingsbel 0,3 procent hoger in een lichtrode MidKap.