Olieproductie OPEC omlaag in april

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC heeft in april de productie verlaagd als onderdeel van afspraken met andere olieproducenten om te snijden in de productie om zo de prijzen te stutten.

De totale productie van de OPEC kromp met 40.000 vaten tot iets minder dan 31,9 miljoen vaten per dag ten opzichte van maart, geholpen door een lagere productie in Irak en Venezuela. In Saudi-Arabië, het belangrijkste OPEC-lid, bleef de productie stabiel op 9,5 miljoen vaten per dag.

De OPEC komt op 25 mei bijeen in Wenen om te praten een verlenging van de productieverlaging die sinds begin dit jaar werd overeengekomen met onder meer Rusland. De afspraak loopt tot eind juni. Volgens de Saudische olieminister is er consensus om de productieverlaging langer te handhaven.