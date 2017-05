LafargeHolcim overtreft verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 13

JONA (AFN/BLOOMBERG) - LafargeHolcim is het jaar sterk begonnen, ondanks onrust in de top van het bedrijf vanwege een onderzoek naar betalingen in Syrië. 's Werelds grootste cementproducent zag zijn resultaten in het eerste kwartaal aantrekken en wist daarmee de verwachtingen van analisten te overtreffen.

De aangepaste operationele winst ging vergeleken met een jaar eerder met 14,5 procent omhoog naar 801 miljoen Zwitserse frank (739 miljoen euro), terwijl kenners in doorsnee rekenden op 787 miljoen frank. De verkopen dikten daarbij op vergelijkbare basis met 5,3 procent aan tot 5,6 miljard frank. De cementreus handhaafde verder zijn eerder afgegeven financiële prognoses.

LafargeHolcim ontstond in 2015 uit de fusie tussen het Franse Lafarge en het Zwitserse Holcim. Onlangs werd bekend dat topman Eric Olsen in juli terugtreedt bij de cementreus. De positie van Olsen, die eerder een hoge post beklede bij Lafarge, kwam de afgelopen tijd steeds meer onder druk te staan na geluiden dat Lafarge in 2014 in Syrië milities heeft betaald om een fabriek draaiende te houden. Dat geld is mogelijk bij Islamitische Staat terechtgekomen.