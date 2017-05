Bezettingsgraad Vastned Belgium stabiel

Gepubliceerd op | Views: 0

ROTTERDAM (AFN) - De bezettingsgraad bij Vastned Retail Belgium, dochterbedrijf van het Nederlandse beursgenoteerde Vastned, was aan het eind van het eerste kwartaal stabiel ten opzichte van eind vorig jaar. Dat bleek uit een tussentijds handelsbericht van de onderneming.

De bezettingsgraad bedroeg eind maart 98 procent, gelijk aan eind december 2016. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bleef eveneens gelijk op 351 miljoen euro.

Eind maart bestond 59 procent van de vastgoedportefeuille uit zogenoemde premium city high street shops, 16 procent was high street shops en 25 procent non-high street shop.

Het operationeel resultaat van Vastned Retail Belgium was circa 3,4 miljoen euro. Netto stond er een winst in de boeken van 3,4 miljoen euro. De huurinkomsten bedroegen in het eerste kwartaal 4,7 miljoen euro.