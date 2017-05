Hogere winst voor BNP Paribas

Gepubliceerd op | Views: 141

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk, heeft in het eerste kwartaal meer winst behaald. Het financiële concern profiteerde met name van hogere inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen.

De nettowinst ging met 4,4 procent omhoog naar 1,9 miljard euro in vergelijking met vorig jaar. Daarmee lag de winst aanzienlijk hoger dan analisten hadden verwacht. Zij rekenden gemiddeld op 1,5 miljard euro. BNP hoefde ook minder geld opzij te zetten voor slechte leningen. De totale baten van de Franse bank namen met ruim 4 procent toe naar 11,3 miljard euro.

Topman Jean-Laurent Bonnafé sprak van goede prestaties van BNP in het eerste kwartaal, waarbij de balans van de bank zeer solide is.