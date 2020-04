Flinke minnen op Wall Street

quote: Uper schreef op 4 april 2020 09:07:

"Maar ik verwacht in tegenstelling tot velen op dit forum dat we een tijdje gaan consolideren of verder omhoog op goed nieuws over het indammen van het virus of slecht nieuws qua cijfers voor deze kwartalen, en in de hoop op nog meer stimulans....."

Kijk, dit lijkt meer op een reactie die ik hier zou verwachten. Ik deel je mening niet, maar dat hoeft ook niet.Ik verwacht zelf dat we nog veel verder naar beneden kunnen wanneer er meer cijfers binnen komen. Niveau's tussen de 200-250 voor de AEX. Maar niks in een rechte streep, ergo, er zijn teveel ondersteunende maatregelen die dat voorkomen. Ik denk dat voor veel van de discussies hier geldt: Wat voor type belegger ben je? Discussies tussen speculanten en LT beleggers zijn per definitie kansloos, ongeacht of je bearish of bullish bent. Ik ben voornamelijk aan het speculeren, waarbij ik zowel long als short posities heb gehad. Waarbij mij opvalt dat ik op mijn shorts het leeuwendeel van mijn winsten pak momenteel. Sterker: waar je normaal liefst overnight niet short zit (de Amerikanen weten altijd iets uit de hoge hoed te toveren) wil ik nu vaak overnight nietshort zitten (FOMO). Voor mij werkt dit. Wat anderen moeten ze zelf weten, echter ik kan er wel slecht tegen als anderen hier onwaarheden verkondigen (2e account van Realist WTF, mijn posts komen inhoudelijk niet eens in de buurt van die onzin.) of hun mening als feit of waarheid verkondigen. Amen.