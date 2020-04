'Adidas wil ruim 1 miljard euro krediet via overheid'

Sociaal is het niet aanvaardbaar tegen de heilige huisjes te trappen. Volg echter niet helemaal waarom er überhaupt geld gepompt moet worden in bedrijven als Adidas. Decennia lang hebben ze in theorie reserves op kunnen bouwen, wat uiteraard niet gebeurd is door onder andere aandeelhouders activisme. Echter, een producent van sportkleding is van geen enkel belang, anders dan voor werkgelegenheid. Dat zal het argument van de dames en heren politici dan ook wel weer zijn als er een miljard aan belastingcenten wordt vertrekt. Hier kan ik me echter volkomen niet in vinden. Het is beter dan nationaliseren, maar fundamenteel onjuist vanuit een economisch perspectief. Het geld wat uiteindelijk toch niet terugverdiend zal worden kan evengoed direct uitgekeerd worden als lijfrente voor de werknemers (management en directie zouden hier geen aanspraak op mogen maken) zolang ze geen werk hebben maar hier actief naar zoeken. Op deze manier kost het de belastingbetaler onderaan de streep een stuk minder. Dat een bedrijf als adidas hiermee van de kaart geveegd wordt is jammer, maar deel van de economische werkelijkheid.



Overigens geld dit niet enkel voor adidas maar tevens voor banken. Dat mag al helemaal niet gezegd worden, die zijn immers "systeem relevant" en mogen dus onder geen beding omvallen. Met de nuance dat ik aanneem dat er altijd een koper is voor de lucratieve portefeuilles, heb je echter geen ABN, ING of andere grootbank nodig. De (gedeeltelijke) nationalisatie van ABN was ook al een farce.



Enfin, een beetje meer economische realiteit, een beetje minder QE en zeker geen niet noodzakelijke nationalisatie is op zijn plaats. Nu allicht niet leuk, maar onze kinderen zullen er zeker dankbaar voor zijn.