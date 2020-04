Amerikaanse arbeidsmarkt krijgt harde klappen door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.274 | Onderwerpen: arbeidsmarkt

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in maart door de coronacrisis het sterkst gekrompen in jaren. Dat komt naar voren uit het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat de grootste economie ter wereld hard wordt geraakt door de virusuitbraak.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid verdwenen er vorige maand 701.000 banen (exclusief de landbouw). In februari was nog sprake van 275.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Vooral in de vrijetijdssector en bij horecabedrijven gingen veel banen verloren. Hiermee zakte de werkgelegenheid verder weg dan alom werd verwacht. Economen rekenden in doorsnee op een daling met 100.000 arbeidsplaatsen.

De werkloosheid in de VS is gestegen tot 4,4 procent van 3,5 procent een maand eerder. Daarmee is de werkeloosheid terug op het niveau van 2017. De kenners waren eigenlijk uitgegaan van een toename tot 3,8 procent.

Uitkeringsaanvragen

De impact van de coronacrisis in de VS werd de afgelopen dagen al duidelijk door de grote golf aan nieuwe uitkeringsaanvragen. Bijna 10 miljoen Amerikanen hebben in de laatste twee weken een beroep gedaan op een werkloosheidsuitkering.

De situatie in de VS verslechtert door het coronavirus in rap tempo. De overheid kondigde de afgelopen dagen ook al maatregelen aan. Overigens ging het gemiddelde uurloon in maart wel met 0,4 procent omhoog. Dat was iets meer dan economen in doorsnee hadden voorzien.