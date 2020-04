AF-KLM neemt juiste maatregelen in crisistijd

Gepubliceerd op | Views: 813 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM neemt de juiste maatregelen om zijn kaspositie te beschermen en de onderneming draaiende te houden tijdens de huidige coronacrisis. Dat schijven kenners van ING in een notitie.

Allereerst wordt de vloot van KLM met 15 procent gereduceerd. Dat snelheid waarmee die maatregel wordt doorgevoerd toont volgens ING aan dat AF-KLM er geen gras over laat groeien, ook gelet op onderhoudskosten en de toekomst waarbij met efficiëntere vliegtuigen zal worden gevlogen. Ook nam de luchtvaartcombinatie andere maatregelen om de kosten omlaag te krijgen.

In de vooruitzichten is AF-KLM voorzichtig, merkt ING op. Dat komt ook doordat de situatie per dag verschilt. De liquiditeit van de onderneming bestempelt ING als redelijk, waarbij zowel de Franse als de Nederlandse overheid garant staat voor bankleningen. Dat is volgens ING met name belangrijk als straks de weg naar herstel wordt ingezet.

Buffer

Voor het gros van dit jaar heeft AF-KLM volgens ING nog wel een buffer, wijzend op de 6 miljard euro waar de onderneming een beroep op kan doen. Daarnaast worden nog wel vrachtvluchten uitgevoerd en worden hier en daar onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

ING houdt vast aan zijn hold-rating voor AF-KLM met een koersdoel van 8 euro. Het aandeel noteerde vrijdag omstreeks 09.50 uur 1,1 procent hoger op 4,96 euro.