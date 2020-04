Verzekeraars onder druk op lager Damrak

Ik begrijp niet dat er m.i. zo'n overdreven reactie komt. Het dividend van bijv. NN is niet buitensporig en als "alle"bedrijven het doen zou heel de beurs weer moeten dalen. Is nu zelfs 10%....En Ajax stijgt...omdat ze kampioen zijn geworden. Tja als dat de beurs van tegenwoordig is dan is het logisch dat alles precies andersom gaat.

NN is van de 3 verzekeraars het sterkst o.a. met BeFrank pensioen, dat komt wel goed. Een jaar geen dividend is voor mij geen probleem.