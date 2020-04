Philips krijgt duwtje in de rug door ingrijpen Trump

Gepubliceerd op | Views: 2.015 | Onderwerpen: Donald Trump

AMSTERDAM (AFN) - Dat de Amerikaanse president Donald Trump bedrijven bij wet verplicht om makers van beademingsapparatuur met voorrang te beleveren, geeft Philips een duwtje in de rug. Dat meldde het zorgtechnologieconcern in een reactie. Philips wijst erop dat door de wet bijvoorbeeld ook productiefaciliteiten van toeleveranciers in gebieden in de VS die in lockdown zijn open mogen blijven.

Trump haalde een oorlogswet uit de jaren vijftig van stal om de productie van beademingsapparaten te versnellen. Hij dwingt de toeleveranciers van fabrikanten van deze apparatuur met de Defense Production Act voldoende materiaal aan te leveren.

Philips beloofde eerder al de productie van beademingsapparatuur, die op twee locaties in de VS worden gemaakt, te zullen verviervoudigen. Momenteel worden er wekelijks 1000 geproduceerd, hetgeen al een verdubbeling is ten opzichte van begin dit jaar. Aan het einde van het derde kwartaal moeten dit er 4000 zijn.

Levering

De "zwakste schakel" in het opvoeren van de productie is volgens Philips de levering van onderdelen. "Als wij vier keer zoveel gaan produceren, geldt dat dan ook voor onze leveranciers", aldus het concern.

Over de verdeling van de apparaten voert Philips continu overleg met verschillende landen. Daar waar de nood het hoogst is, zal beademingsapparatuur het eerste worden geleverd. Dan wordt naast het aantal patiënten ook gekeken naar zaken als IC-capaciteit.

Nederland had eerder bij Philips 1000 beademingsapparaten en 1000 patiëntbewakingssystemen besteld. Daarvan zijn recent de eerste honderd geleverd. De rest volgt volgens Philips zo snel als mogelijk.