Nikkei sluit verliesweek vlak af

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag vrijwel vlak geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig nadat de olieprijzen weer wat terugliepen na de recordstijging een dag eerder. De olieprijzen schoten donderdag omhoog door de hoop op productieverlagingen door Rusland en Saudi-Arabië. Daarnaast werd uitgekeken naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de verschijnt. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld wordt hard geraakt door de coronapandemie.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging ongewijzigd het weekeinde in op 17.820,19 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 8 procent. Een week eerder wist de Nikkei nog 17 procent te winnen. Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de dienstensector van Japan in maart het sterkst is gekrompen sinds de financiële crisis in 2008.

Bij de bedrijven was Fujifilm Holdings opnieuw in trek. Het farmaceutische bedrijf heeft een nieuwe coronatest ontwikkeld die in ongeveer twee uur tijd de uitslag geeft. Ook wordt het anti-griepmedicijn Avigan van het bedrijf in China getest als een mogelijke behandeling voor het longvirus.

De Chinese beurzen deden een stapje terug. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,7 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de activiteit in de Chinese dienstensector afgelopen maand opnieuw is afgenomen. De krimp was wel minder dan het historische dieptepunt in februari. De Kospi in Seoul won een fractie en de Australische All Ordinaries in Sydney raakte 1,7 procent kwijt.