Ook S&P tornt niet aan rating Verenigde Staten ondanks pandemie

Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/RTR) - Ook ratingbureau S&P tornt niet aan het kredietoordeel van de Verenigde Staten, ondanks de verwachte verslechtering in economische omstandigheden vanwege de coronapandemie. Bij S&P blijft de rating op AA+. Vorige week besloot kredietbeoordelaar Fitch al om vast te houden aan zijn oordeel voor 's werelds grootste economie, dat staat op AAA.

S&P voorspelt net als Fitch voor dit jaar een krimp in de VS. Dat zal gepaard gaan met een groeiende begrotingstekort en een grotere schuldenberg, aldus het ratingbureau. In 2021 moet de Amerikaanse economie weer zijn weg omhoog vinden, denkt S&P. Die groei zou de verslechterde financiële situatie weer moeten herstellen.

De VS telden donderdag in een etmaal meer doden aan het longvirus dan ooit gemeten in Italië, dat ook heel hard wordt geraakt door de pandemie. Tot dus ver staat het Amerikaanse dodental op ongeveer 5800 met 240.000 besmettingen.