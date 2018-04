'Nog geen actie van Witte Huis tegen Amazon'

Gepubliceerd op | Views: 687 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Ondanks herhaalde dreigementen van president Donald Trump richting Amazon, vinden er op dit moment geen gesprekken in het Witte Huis plaats over actie tegen de webwinkelgigant. Dat meldden ingewijden rond de Amerikaanse regering aan persbureau Bloomberg.

Trump heeft op Twitter geregeld uitgehaald naar Amazon omdat het bedrijf onvoldoende zou betalen aan de Amerikaanse postdienst voor zijn pakketbezorgingen en kleine winkeliers in de Verenigde Staten zou schaden. Maar volgens de bronnen wordt in het Witte Huis nu niet actief gesproken over strengere regelgeving voor Amazon. Mede door zorgen over strengere regels is de beurskoers van Amazon de laatste tijd flink gedaald.

Er wordt gespeculeerd dat Trump met zijn aanvallen op Amazon het vooral heeft gemunt op oprichter en topman Jeff Bezos. Bezos is eigenaar van de krant The Washington Post die geregeld kritisch schrijft over Trump.