Openingskoers Spotify op 165,90 dollar

"Met 71 miljoen betalende klanten en een jaaromzet van ruim 4 miljard dollar is Spotify ruimschoots de grootste muziekstreamingdienst ter wereld."



Lol, ja en van die 4 miljard gaat 85% op aan royalties. Onder de streep blijft niks over. Het verlies werd elk jaar groter en groter, vandaar de haast om z.s.m. de beurs op te gaan. Wat ze niet melden is dat ze 71 miljoen VERLIESGEVENDE klanten hebben. En die zijn nu o.b.v. deze beurswaarde meer waard dan Facebookgebruikers...



De eigenaren willen cashen, vandaar dat het geen gewone beursgang is, zij verkopen en zij bepalen dus de prijs (de accountant adviseerde $26, incl. 19% korting). Dat ze willen cashen kun je zien aan hun personeelskosten, liefst € 180.000 per werknemer!! De gewone werknemer kan op een houtje bijten want dat gaat op aan management. De eigenaren halen op alle mogelijke manieren het bedrijf leeg. Pure oplichting.