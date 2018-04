ASMI is klaar met inkoop aandelen

Gepubliceerd op | Views: 362

ALMERE (AFN) - ASM International (ASMI) heeft zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. In totaal kocht ASMI voor 250 miljoen euro ruim 4,3 miljoen aandelen in. Die kostten de toeleverancier aan de chipindustrie gemiddeld 57,43 euro per stuk inclusief kosten.

Het aandeleninkoopprogramma was eind september aangekondigd. ASMI wilde met de terugkoop het uitstaande kapitaal terugbrengen. Het programma maakte deel uit van een reeks maatregelen om de waarde voor de aandeelhouders te vergroten.