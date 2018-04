Nedap ziet opbrengsten stijgen

Gepubliceerd op | Views: 257

GROENLO (AFN) - Nedap heeft in de eerste maanden van dit jaar de opbrengsten met 8 procent stijgen. Dat meldde het bedrijf in een tussentijds handelsbericht. Er werden verder geen concrete cijfers gemeld.

Volgens De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, droegen de marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management en Staffing Solutions bij aan de groei. De onderdelen Light Controls, Retail en Security Management zagen hun opbrengsten dalen.

Het bedrijf gaf aan positief gestemd te zijn over de ontwikkelingen in 2018, maar acht het nog te vroeg om zich uit te spreken over de omzetgroei over het gehele boekjaar. Deze is naast het economisch klimaat afhankelijk van ontwikkelingen op specifieke markten en bij individuele klanten.

Verder bevindt het recent heringerichte toeleveringskanaal zich nog in een aanloopfase. Alhoewel hier naar verwachting geen eenmalige kosten door zullen ontstaan in 2018, zou deze situatie, in combinatie met de nog steeds bestaande schaarste aan bepaalde elektronicacomponenten, kunnen leiden tot (tijdelijke) vertraging van uitleveringen, aldus Nedap.