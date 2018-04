Gepubliceerd op | Views: 1.508

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Daarmee is sprake van enig herstel na de stevige koersval van maandag. Er is vooral aandacht voor het beursdebuut van Spotify. Verder kwam Tesla met productiecijfers en verwachtingen voor later dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 23.764 procent. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2594 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 6919 punten.

Spotify kiest niet voor een traditionele beursgang, maar voor een zogeheten directe notering. Daarbij worden door het van huis uit Zweedse bedrijf geen nieuwe aandelen uitgegeven. De introductieprijs was nog niet beschikbaar.

Tesla won 4,7 procent, na de stevige tik op maandag. Het bedrijf meldde dat zijn productiedoelstelling voor de nieuwe Model 3 niet is gehaald. Het Amerikaanse bedrijf vervaardigde afgelopen week 2020 elektrische voertuigen van dat model, terwijl was gemikt op 2500 auto's. Tesla denkt echter wel dat de productiedoelstelling voor de Model 3 halverwege het jaar nog steeds haalbaar is en dat dan een positieve kasstroom kan worden behaald. Daardoor hoeft Tesla geen extra geld op te halen, waar analisten wel op speculeerden.