Debuut Spotify kleurt handel Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting met winsten aan de nieuwe sessie beginnen. Daarmee is sprake van een licht herstel na de stevige koersval van maandag. Er zal vooral aandacht zijn voor het beursdebuut van Spotify. Verder blijven heffingsperikelen tussen China en VS blijven voor nervositeit zorgen.

Spotify kiest niet voor een traditionele beursgang, maar voor een zogeheten directe notering. Daarbij worden door het van huis uit Zweedse bedrijf geen nieuwe aandelen uitgegeven.

21st Century Fox staat ook in de belangstelling. Het mediabedrijf zou bereid zijn Sky News op eigen benen te zetten of te verkopen. Daarmee wil het akkoord krijgen van de Britse politiek en toezichthouders voor de overname van de aandelen Sky die het nog niet bezit. Walt Disney wordt genoemd als mogelijke koper voor de nieuwsdivisie.

CBS

Branchegenoot CBS zou op zijn beurt in de markt zijn voor Viacom. Het bedrijf achter zenders als MTV en Nickelodeon is al vaker gelinkt aan een overname van Viacom. Ook de controlerende aandeelhouder van Viacom drong eerder aan op een samengaan met CBS.

Verder zal er aandacht blijven voor de techsector, na de stevige uitverkoop op maandag. Webwinkelreus Amazon zal daarbij mogelijk last houden van opmerkingen van president Donald Trump. Volgens berichten in tijdschrift Vanity Fair zou de president Amazon moedwillig willen beschadigen. Trump hekelt onder meer de te lage belastingen die Amazon zou afdragen.

Verder staat Walmart in de schijnwerpers. Het winkelbedrijf staat volgens CNBC voor een overname voor farmaciestart-up PillPack. De berichten volgen kort op het nieuws dat Walmart zou azen op Humana.

Dow Jones

Autobedrijven als Ford en Fiat Chrysler kunnen ook op aandacht rekenen. In de loop van de handel worden gegevens gemeld over de autoverkopen in de VS in maart. General Motors maakte bekend geen fiducie meer te zien in de maandelijkse rapporten. Zij zien meer heil in kwartaalrapportages. GM breekt daarmee met een decennialange traditie van maandelijkse rapporten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde maandag 1,9 procent lager op 23.644,19 punten. De breder samengetelde S&P 500 zakte 2,2 procent tot 2581,88 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 2,7 procent tot 6870,12 punten.