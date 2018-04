Minister bekijkt strengere loonregels banken

De minister zou meer moeten gaan denken aan plafonds. B.v. 25 x laagste loon voor kleine banken/verzekeraars en 50 x laagste loon voor grote banken/verzekeraars.

Min. loon is 1578 p/m. Dus minimaal 12,96 x 1578 x25 = 511.272 voor klein en x 2 = 1.022.544 voor groot. En dit is dan het plafond van zijn totale vergoeding. Hierboven mag dan nog een bonus van 20% worden gegeven. Ik vind dat mooie salarissen voor een bank/verzekeraar in zo'n klein kikkerland als Nederland. Als ze meer willen verdienen dan gaan ze toch lekker naar het buitenland.



Integriteit moet schijnbaar afgedwongen worden bij die financiële bedrijven.