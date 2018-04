'Overname Fagron past in strategie'

Gepubliceerd op | Views: 523

AMSTERDAM (AFN) - De overname van Humco door Fagron sluit goed aan bij de huidige activiteiten van de onderneming. Kenners van KBC Securities spreken van een strategische stap, zo schrijven ze in een rapport over de toeleverancier aan apotheken.

Met de overname door Fagron is een maximaal bedrag van 70 miljoen dollar (56,9 miljoen euro) gemoeid. Het bedrijf telt in eerste instantie 47,5 miljoen dollar in contanten in neer. Afhankelijk van de prestaties kan daar in de komende twee jaar nog maximaal 22,5 miljoen dollar bijkomen.

KBC wijst er op dat de kernactiviteiten van Humco vooral bestaan uit ontwikkeling en produceren en vercommercialiseren van producten. Daarmee past de overname in de eerder aangekondigde strategie van Fagron, aldus KBC. Het bedrijf gaf eerder al aan met hulp van onder meer overnames zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten te willen vergroten.

KBC handhaafde zijn hold-advies op Fagron met een koersdoel van 12 euro. Het aandeel Fagron noteerde omstreeks 09.30 uur 0,8 procent in de plus op 12,76 euro.