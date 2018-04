Nederlandse industrie groeit minder hard

Gepubliceerd op | Views: 588

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in maart verder toegenomen, maar minder dan in februari. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) heeft gepresenteerd.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt viel in de afgelopen maand terug tot 61,5. Dat is het laagste peil in vijf maanden tijd. In februari kwam de index nog uit op het recordniveau van 63,4. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, alles daaronder wijst op krimp.

De groei in de Nederlandse industrie nam weliswaar iets af, maar volgens Nevi is er nog altijd sprake van een aanzienlijke toename. De vraag naar Nederlandse industriële producten steeg in binnen- en buitenland door nieuwe online verkoopkanalen en de introductie van nieuwe producten, stelt de vereniging.

De groei van de industrie houdt nu 59 maanden op rij aan.