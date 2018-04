Veon trekt bod op Egyptische dochter in

Gepubliceerd op | Views: 345

AMSTERDAM (AFN) - Veon heeft het in november uitgebrachte bod om zijn in Egypte genoteerde dochteronderdeel Global Telecom helemaal in te lijven ingetrokken. Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf doet dat omdat het voor die deal nog altijd geen goedkeuring had gekregen van de Egyptische autoriteiten.

Veon heeft de intrekking al laten weten aan de toezichthouders in het Afrikaanse land. Er zijn geen plannen voor een nieuw bod op Global Telecom.

Het ging om een bod op 42 procent van Global Telecom dat nog niet in handen is van Veon. Daarbij werd Global Telecom in zijn geheel gewaardeerd op circa 2,1 miljard dollar. Veon nam in 2011 de controle bij het bedrijf over van de Egyptische miljardair Naguib Sawiris. Global Telecom is actief in Algerije, Pakistan en Bangladesh.