'AEX begint lager aan nieuwe beursmaand'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint dinsdag naar verwachting lager aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen lijken na het lange paasweekeinde met verliezen te openen. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar op tweede paasdag wel werd gehandeld. De beursweek staat verder in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Beleggers letten ook op de beursgang van muziekstreamingdienst Spotify. Die beursgang staat later op de dag in New York op de rol. Het Zweedse bedrijf kiest daarbij niet voor een traditionele beursgang, maar voor een zogeheten directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Ook de handelszorgen blijven boven de markt hangen. In China zijn invoerheffingen op 128 producten zoals varkensvlees en wijn maandag ingegaan. Het land reageert daarmee op de door president Donald Trump ingevoerde importheffingen voor staal en aluminium.

ASML

Op het Damrak zal chipmachinemaker ASML mogelijk bewegen op het bericht dat Apple de samenwerking met chipgigant Intel, een belangrijke klant van ASML, stopt. Het technologiebedrijf wil per 2020 de chips van Intel in zijn computers vervangen door eigen chips, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Aan het overnamefront liet ArcelorMittal weten samen met de Japanse branchegenoot Nippon Steel een nieuw bod te hebben gedaan om het financieel geplaagde Indiase staalconcern Essar Steel in te lijven. Een eerder bod van de twee bedrijven werd verworpen.

Fagron

Fagron kondigde aan Humco, een farmaceut en toeleverancier aan meer dan 45.000 apotheken in de VS, over te nemen. Met de overname is een maximaal bedrag van 70 miljoen dollar (56,9 miljoen euro) gemoeid.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Drie Franse pilotenvakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd voor 10 en 11 april omdat de directie weigerde in te gaan op de eisen voor een salarisverhoging. Ook op dinsdag 3 april en zaterdag 7 april staan werkonderbrekingen gepland.

Probiodrug

Het Duitse biotechnologiebedrijf Probiodrug, dat een notering heeft in Amsterdam, heeft het afgelopen jaar een kleiner verlies geleden dan een jaar eerder. De kosten voor voor onderzoek en ontwikkeling vielen lager uit. Daarnaast was er een meevaller van 1,1 miljoen euro, als gevolg van een schikking over belastingen.

Op Wall Street stonden maandag vooral de technologiebedrijven onder druk. De Dow-Jonesindex sloot 1,9 procent lager op 23.644,19 punten. De brede S&P 500 zakte 2,2 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 2,7 procent.

De euro was dinsdagochtend 1,2303 dollar waard, tegen 1,2287 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 63,12 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder op 67,78 dollar per vat.