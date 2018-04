Fagron koopt Amerikaanse branchegenoot Humco

Gepubliceerd op | Views: 681

NAZARETH (AFN) - Fagron neemt in de Verenigde Staten Humco over, een farmaceut en toeleverancier aan meer dan 45.000 apotheken in het land. Met de overname is een maximaal bedrag van 70 miljoen dollar (56,9 miljoen euro) gemoeid.

Het in Amsterdam genoteerde bedrijf telt in eerste instantie 47,5 miljoen dollar in contanten in neer. Afhankelijk van de prestaties van het bedrijf kan daar in de komende twee jaar nog maximaal 22,5 miljoen dollar bijkomen. De deal heeft betrekking op alle technologieën, wetenschappelijke data en patenten en handelsmerken, evenals de fabriek van Humco in Texas.

,,Door het combineren van de twee bedrijven creëren we een sterk concurrerend bedrijf met aanzienlijke schaal, wat onze marktpositie in de VS zal versterken'', verklaart Fagron-topman Rafael Padilla. ,,Onze wereldwijde aanwezigheid en leidende marktposities in Europa en Zuid-Amerika stellen ons in staat om de innovatieve farmaceutische merkproducten en vehikels van Humco met succes buiten de VS te introduceren en te laten groeien.''

Werknemers gaan over naar Fagron

Het in 1872 opgerichte Humco is goed voor een omzet van zo'n 32 miljoen dollar en een ebitda-marge overeenkomend met die van de activiteiten van Fagron Noord-Amerika in 2017. Er werken 140 mensen en die zullen allemaal overgaan naar Fagron.

Het is de eerste grote overname voor Fagron sinds 2016, toen het bedrijf zich vertilde aan tegenvallende overnames in de VS. Fagron kwam hierdoor in financieel zwaar weer en moest vers kapitaal ophalen bij beleggers.